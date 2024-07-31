مندوب لبنان بمجلس الأمن: إسرائيل تسعى لجر حلفائها إلى حرب إقليمية

قال هادي هاشم، مندوب لبنان أمام مجلس الأمن الدولي، إنَّ إسرائيل تسعى لجرّ حلفائها إلى حرب إقليمية ذات نتائج كارثية.

وأدان مندوب لبنان في كلمته داخل الجلسة الطارئة بمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، الاعتداءات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية واغتيال إسماعيل هنية، معتبرًا الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت بمثابة تصعيد خطير.

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وأضاف مندوب لبنان: "العدوان الإسرائيلي الذي وصل إلى عاصمتنا بيروت يعد رسالة دامية وواضحة وصريحة"، مشيرًا إلى أنّ لبنان طرح خارطة طريق ورؤية للوصول إلى حل يحفظ حقوقه ويحافظ على الاستقرار.

وردًا على حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن حادث "مجدل شمس"، أعرب المندوب اللبناني عن اندهاشه من المفارقة بأن قاتل آلاف الأطفال في غزة يتباكى على أطفال مجدل شمس.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة أمس الأربعاء، بناءً على طلب إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران.

واغتيل هنية، فجر أمس الأربعاء، في طهران، في غارة حمّلت حماس وإيران المسؤولية عنها لإسرائيل، ووعدتا بالثأر لمقتله، ما أثار مخاوف من توسع النزاع في المنطقة في خضم الحرب على غزة.