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لبنان

بوشكيان: كم نحن فخورون بك يا جندي بلادي

Lebanon 24
01-08-2024 | 00:37
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عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان الجيش في عيده، وقال: "عيد الجيش هو عيد لبنان واللبنانيين. هو تعزيز للاستقلال، دفاع عن السلطة، وحماية للشعب. كم نحن فخورون بك يا جندي بلادي تحيّي العلم في الثكنات، أو واقف على الحاجز أو متأهب على الحدود أو مقاتل بالمهمات الصعبة. صاحب مهارات وقدرات قتالية فائقة مرتبطة بالتدريب وبايمانك بوطنك سيداً حراً مستقلاً".
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أضاف: "يرتاح اللبنانيون ويطمئنون الى عناصر الجيش المقدامين وضباطه البواسل بقيادة العماد جوزاف عون الذي يدير دفّة السفينة بوطنية وشجاعة وحكمة وحنكة.
حمى الله وطننا لبنان الغالي، حفظ جيشنا القوي، وأبقاه قادراً على مواجهة التحديات ومتغلّباً على الملمّات الصعبة".

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