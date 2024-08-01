Advertisement

لبنان

أبي رميا: جيش لبنان جسر الوحدة بين أبناء الوطن

Lebanon 24
01-08-2024 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1229111-638581024216390299.png
Doc-P-1229111-638581024216390299.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب سيمون ابي رميا على منصة "إكس": "نتنافس في السياسة، نختلف في الانتماءات، نتمايز في المواقف... لكننا نتّحد وراءك لأنّك الجامع والضامن. جيش لبنان، جسر الوحدة بين ابناء الوطن. في عيدك، تسلم يا عسكر لبنان، كي يسلم لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيرم: لبنان لن يسقط وتضامننا كبير مع أهلنا في الضاحية ومتمسكون بالوحدة الوطنية لاسيما في هذه الظروف
lebanon 24
01/08/2024 15:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
احمد الحريري من دار الفتوى: أي انتصار لبناني يكون بالوحدة الوطنية
lebanon 24
01/08/2024 15:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" في عيد الجيش: لبنان يتشبث بالجيش عنوانا للسيادة والوحدة
lebanon 24
01/08/2024 15:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة: ضمانة لبنان هي الوحدة والتمسك
lebanon 24
01/08/2024 15:10:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رميا:

لبنان

الوحدة

أبناء

الوطن

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:34 | 2024-08-01
08:04 | 2024-08-01
08:00 | 2024-08-01
07:50 | 2024-08-01
07:46 | 2024-08-01
07:43 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24