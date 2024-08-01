أبي رميا: جيش لبنان جسر الوحدة بين أبناء الوطن

كتب النائب سيمون ابي رميا على منصة "إكس": "نتنافس في السياسة، نختلف في الانتماءات، نتمايز في المواقف... لكننا نتّحد وراءك لأنّك الجامع والضامن. جيش لبنان، جسر الوحدة بين ابناء الوطن. في عيدك، تسلم يا عسكر لبنان، كي يسلم لبنان".

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