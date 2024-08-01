كلّاس: عيد الجيش..عيد الشهداءِ العسكر

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قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لمناسبة عيد الجيش:"يَومُ الجيش ، عيدُ الوطن..!لا وطنٌ من دون جيشولا جيشٌ من دون شهداءولا شهداء من دون وَرْدولا ورد ٌ من دون دَمْعولا دمع من دون حرقةِولا حرقة أُمٍمن دونِ وَجْعَةِ..!ولا وَجْعَةُ أَبٍمن دون لَوْعَةِ..!ولا لوْعةُ زوجةٍمن دون بَكْوَةِ..!ولا بَكْوَةُ يتيمٍمن دون فَجْعَة..!ولا فَجْعَة أَخْتٍمن صَفْنَة..!ولا صَفنَة أَخٍمن دون صلوة..!ولا صَلْوَةمن دونِ تَعظيم..!تعظيمُ مَجْدِدَمْعَةِ أُمٍ ثَكلى.!وصَبْرِ غَمْضَةِأَبٍ ثَكيل..!و نَحْبَةُ صَدْرِأَرمَلة كَسيرة..!و صَرخَةُحُرمانِ يَتامى.!و طَرْقَةوَجْدِ شقيقةٍ..!و نَدْبَةصَمْتِ شَقيق..!و فَقْدَةكُلِّ رفيق..!و رَجْوَةكُلَّ كُلِّ لبنان :أَنْ لا ينْكَسِرَ خاطِرُ الشهيدوأنْ يكونَ هو العيدحتى يبقى لنا جيش يقينا المِحَنو يَسْلمَ لنا لبنانو ما بقيَ من الوطن..!!"