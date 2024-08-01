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لبنان

كلّاس: عيد الجيش..عيد الشهداءِ العسكر

Lebanon 24
01-08-2024 | 02:55
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قال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لمناسبة عيد الجيش: 

"يَومُ الجيش ، عيدُ الوطن..!

لا وطنٌ من دون جيش

ولا جيشٌ من دون شهداء

ولا شهداء من دون وَرْد

ولا ورد ٌ من دون  دَمْع

ولا دمع من دون حرقةِ 
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ولا حرقة أُمٍ 

من دونِ وَجْعَةِ..!

ولا وَجْعَةُ أَبٍ 

من دون  لَوْعَةِ..! 

ولا لوْعةُ زوجةٍ

 من دون بَكْوَةِ..!  

ولا بَكْوَةُ يتيمٍ 

من دون فَجْعَة..!

ولا فَجْعَة أَخْتٍ 

من صَفْنَة..!

ولا صَفنَة أَخٍ 

من دون صلوة..!

ولا صَلْوَة

 من دونِ تَعظيم..!

 

تعظيمُ مَجْدِ 

دَمْعَةِ أُمٍ ثَكلى.!

وصَبْرِ غَمْضَةِ

 أَبٍ ثَكيل..!

و نَحْبَةُ صَدْرِ 

أَرمَلة كَسيرة..!

و صَرخَةُ 

حُرمانِ  يَتامى.!

و طَرْقَة 

وَجْدِ شقيقةٍ..!

و نَدْبَة

 صَمْتِ شَقيق..!

و فَقْدَة

 كُلِّ رفيق..!

و رَجْوَة

 كُلَّ كُلِّ لبنان :

أَنْ لا ينْكَسِرَ خاطِرُ الشهيد

وأنْ يكونَ هو العيد

حتى يبقى لنا جيش يقينا المِحَن

و يَسْلمَ لنا لبنان 

و ما بقيَ من الوطن..!!"
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