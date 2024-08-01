أحد المطلوبين للقضاء في قبضة "المعلومات".. هكذا أوقفته بالجرم المشهود!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويجالمخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدِّرات في العمروسية وحي السلم.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة بإجراءاتها الميدانية والإستعلامية لكشف هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويته وهو المدعو:- أ. ك. (من مواليد عام ٢٠٠٦، فلسطيني) مطلوب للقضاء بجرم مخدراتبتاريخ 10- 07- 2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في منطقة الضاحية على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أسود تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، ضبط ما يلي:- /14/ كيسًا من مادة الجوكر- /35/ كيسًا من مادة حشيشة الكيف- /3/ أكياس من مادة السالفيا.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن على متنالدراجة التي أوقف على متنها.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.