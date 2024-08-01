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لبنان

"ملتقى التأثير المدني" في عيد الجيش: لبنان يتشبث بالجيش عنوانا للسيادة والوحدة

Lebanon 24
01-08-2024 | 04:24
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لمناسبة العيد الـ 79 للجيش الموافق اليوم في الاول من آب، قال "ملتقى التاثير المدني" "ما من شك ان لبنان سيتجاوز مسلسل الأزمات الكبرى التي يعيشها وسيستعيد دولته الغائبة بقوة قادر على تغييبها إلى حين، ولن يكون بعيدا".
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وأضاف: "لا يستوي ذلك ولا يتحقق، ما لم تستعاد الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها، فتحضر إلى جانب الجيش اللبناني الذي لا يزال عنوانا لوحدة الارض والشعب والكيان مهما علاها من شكوك، ذلك ان ما هو قائم مؤقت وإلى زوال".
وتابع: "إنه الأول من آب، بكل ما يعنيه هذا التاريخ في استقلال لبنان وإن حجب الغبار الاحتفال به هذا العام، فهي مرحلة عابرة وزائلة، فلا استقلال ناجز ولا سيادة محققة ولا حرية ولا مساواة بين اللبنانيين ما لم تزيح هذه الغمامة عن صدر لبنان وقلوب اللبنانيين".

وأرفق الملتقى بيانه بصورة مستعارة من ارشيف مديرية التوجيه في الجيش اللبناني احياء للذكرى.
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