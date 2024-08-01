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لبنان

رحلت عن 78 عاماً... تشييع مديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما

Lebanon 24
01-08-2024 | 06:02
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جرت ظهر اليوم مراسم تشييع مديرة مهرجان بيروت الدولي للسينما كوليت نوفل التي توفيت الثلثاء عن 78 عاما بعد صراع مع المرض وذلك في كنيسة مار متر- الأشرفية .

وتولت نوفل اعتباراً من 1997 تنظيم هذا المهرجان بمبادرة من جهات في القطاع الخاص، وأقيمت الدورة الأولى منه في وسط بيروت المدمر.
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وإلى جانب إتاحة المهرجان مدى دوراته الثماني عشرة للجمهور اللبناني مشاهدة أفلام أبرز المهرجانات الدولية، مِن كان إلى برلين، مرورا بالبندقية، استضاف عددا من كبار السينمائيين العالميين، كفرنسيس فورد كوبولا وجولييت بينوش وجولي غاييه وجانفرانكو روسي وسواهم. ووفر منصة لإبراز أفلام المخرجين اللبنانيين، المعروفين منهم والصاعدين من طلاب الجامعات.

لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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