Advertisement

لبنان

بسبب "الحزب"... إسرائيل اتّخذت قراراً عسكريّاً عاجلاً وهكذا تستعدّ للردّ من لبنان وإيران

Lebanon 24
01-08-2024 | 06:42
A-
A+
Doc-P-1229189-638581167018306036.jpg
Doc-P-1229189-638581167018306036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف موقع "واللا"، أنّ الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات الجنود في الوحدات القتالية.

وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أنّ هذا القرار يأتي ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران و"حزب الله".

إلى ذلك، قالت هيئة البثّ الإسرائيلية إنّ "مقاتلات من سلاح الجوّ الإسرائيليّ تُنفذ دوريات في الجبهة الشمالية".
Advertisement

وأضافت أنّ "الدفاعات الجوية رفعت حالة التأهب لاعتراض أيّ تهديد من لبنان".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:52 | 2024-08-01
11:39 | 2024-08-01
11:32 | 2024-08-01
11:29 | 2024-08-01
11:13 | 2024-08-01
11:07 | 2024-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24