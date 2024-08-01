بسبب "الحزب"... إسرائيل اتّخذت قراراً عسكريّاً عاجلاً وهكذا تستعدّ للردّ من لبنان وإيران

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كشف موقع "واللا"، أنّ الجيش الإسرائيلي ألغى إجازات الجنود في الوحدات القتالية.وأشار الموقع الإسرائيليّ إلى أنّ هذا القرار يأتي ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران و"حزب الله".إلى ذلك، قالت هيئة البثّ الإسرائيلية إنّ "مقاتلات من سلاح الجوّ الإسرائيليّ تُنفذ دوريات في الجبهة الشمالية".وأضافت أنّ "الدفاعات الجوية رفعت حالة التأهب لاعتراض أيّ تهديد من لبنان".