المكاري: مصر تبذل جهودًا كبيرة لخفض التصعيد الإسرائيلي في لبنان

أشاد وزير الإعلام زياد المكاري بالموقف المصري المؤيد للبنان، ضد ما يحدث من عدوان اسرائيلي، مشيرا إلى أن "موقف مصر في الدفاع عن قضايا لبنان ثابت منذ عقود طويلة".

وقال ردا على الرسالة التضامنية التي تلقتها من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر كرم جبر: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائماً ما يؤكد موقف مصر الثابت ومساندتها للبنان وتعزيز أواصر التعاون الوثيقة، ومصر تبذل جهودًا كبيرة لخفض التصعيد الإسرائيلي في لبنان".

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وأثنى على موقف مصر "الرافض للاغتيالات والداعي إلى عدم توسيع نطاق الحرب في المنطقة والعودة إلى اتفاق التهدئة ومحادثات السلام".