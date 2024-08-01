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لبنان

سلام: نأمل ان تأخذ العدالة مجراها وتنجلي الحقيقة

Lebanon 24
01-08-2024 | 08:18
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 تمنى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان تتحقق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقال: "نحن نكرر دائما ان العدالة المتأخرة هي "لا عدالة".

ووضع سلام إكليلا من الزهر في مرفأ بيروت على أرواح شهداء انفجار الرابع من آب ومن بينهم شهداء الاهراء السبعة، معزيا أهالي الضحايا ومتمنيا الشفاء التام للجرحى.
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وقال: "واحتراما منا لارواح الشهداء وللتضحيات التي بذلت على الارض وللارواح التي افتدت الوطن، نأمل ان تاخذ العدالة مجراها وان يحصل اصحاب الحق على حقوقهم وان تنجلي الحقيقة، وهذا اقل امر يجب ان يحصل".

وختم: " اتمنى الصبر لذوي شهداء وضحايا انفجار المرفأ ونحن الى جانبكم. ومن المؤسف انني لم اشهد على هذا الحادث الاليم ولكننا عشنا الالم ، واود ان اوجه رسالة الى المعنيين للتحرك الفوري في هذا الملف واحقاق الحق لكي ترتاح نفوس الشهداء".
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