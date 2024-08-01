السفارة الإيطالية: يبقى الجيش اللبناني الضامن للاستقرار والامن

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كتبت السفارة الايطالية عبر "اكس": "هنيئا للمؤسسة العسكرية في عيدها التاسع والسبعين. يبقى الجيش اللبناني الضامن للاستقرار والامن في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. تحتفي إيطاليا بدعمها الثابت للمؤسسة العسكرية من خلال التعاون الممتاز بين القوات المسلحة وفي مجال الدفاع والتدريب".