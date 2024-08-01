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لبنان

وزير الداخلية بحث مع سفير الأردن في آخر التطورات

Lebanon 24
01-08-2024 | 10:49
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، سفير الأردن وليد الحديد.

 وبحث معه في الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء المستجدات والتطورات القائمة.
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