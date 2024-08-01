وزير الداخلية بحث مع سفير الأردن في آخر التطورات

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، سفير الأردن وليد الحديد.



وبحث معه في الأوضاع العامة في البلاد، في ضوء المستجدات والتطورات القائمة.



Advertisement