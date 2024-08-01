في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟

في أوّل تعليق على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله خلال مراسم تشييع القياديّ فؤاد شكر، قالت وسائل إعلام إسرائيليّة إنّ "نصرالله يبقينا في حالة توتّر".

وكان نصرالله وجّه تهديداً للعدوّ الإسرائيليّ، وأشار إلى أنّ ردّ "المقاومة" وإيران حتميّ على اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" اسماعيل هنية في طهران، وفؤاد شكر في حارة حريك. (رصد لبنان 24)