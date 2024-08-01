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لبنان

الحلبي تمنى للجيش في عيده "دوام العزة وصون الوحدة الوطنية مهما بلغت الصعوبات "

Lebanon 24
01-08-2024 | 12:16
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هنأ وزير التربية والتعليم العاليفي الدكتور عباس الحلبي ، الجيش اللبناني في عيده ،وتقدم من قائد الجيش وأركانه وضباطه ورتبائه وعناصره ، ب"تحية المحبة والتقدير للجهود الجبارة التي يقومون بها على الصعد الوطنية والاجتماعية كافة ، من أجل صون الحدود وحماية السلم الأهلي في الداخل ومؤازرة المؤسسات ، وخصوصا وزارة التربية والتعليم العالي" . 
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وتمنى الحلبي لمؤسسة الجيش اللبناني ، "دوام العزة والتقدم وصون الاستقلال والوحدة الوطنية ، مهما بلغت الصعوبات وتعاظمت التحديات ".  (الوكالة الوطنية)
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