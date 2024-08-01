عن "ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت".. هذا ما قاله الحوثي اليوم

إعتبر قائد حركة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، ان "جريمة الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهداف القيادي فؤاد شكر كانت عدواناً واضحاً وتصعيداً خطيراً".





واكد الحوثي، مساء اليوم، أن "موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح"، مضيفا: "لا بد من الرد عسكرياً على الجرائم الخطرة والتصعيد الإسرائيلي الكبير".

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وتابع: "هناك مساع حثيثة لاحتواء رد الفعل على استهداف إسماعيل هنية وفؤاد شكر حماية لإسرائيل".



هذا وأشار الى ان "مستوى التصعيد مرتبط بزيارة المجرم بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة وتزامن مع تحركات أميركية في الخليج والبحر المتوسط".





وقال ان "الأميركي شريك وفي الوقت نفسه مخادع يتحدث عن ضرورة منع توسع الحرب ثم يقدم الدعم ويشارك العدو الإسرائيلي لتوسيعها".