الجيش الإسرائيلي يعلّق على اغتيال هنية.. وهذا ما قاله عن شكر والضيف

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن "قواتنا مستعدة لأي سيناريو ولأي خطط هجومية قد تحدث في المستقبل القريب"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على كل الجبهات لتحقيق الأمن.

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وأضاف في تصريح له أن "قواتنا مستعدة لكل السيناريوهات دفاعا وهجوما".

وأكّد هاغاري مرة جديدة أن محمد الضيف قد قتل قائلاً:" نجحنا في قتل محمد الضيف مخطط هجوم طوفان الأقصى".

وأشار هاغاري إلى أن "هدف الحرب تفكيك حماس والقضاء عليها، واستهداف فؤاد شكر هو جزء من المخطط".

وعن استهداف هنية قال هاغاري:" لم يكن لدينا نشاط جوي بكل الشرق الأوسط ليلة مقتل هنية". (الحدث)