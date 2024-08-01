لجان العمل في المخيمات والفصائل الفلسطينية شاركت في تشييع شكر

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شاركت لجان العمل في المخيمات والفصائل الفلسطينية، في مسيرة تشييع السيد فؤاد شكر، وسط هتافات "عالقدس رايحين، شهداء بالملايين، ويا قدس إننا قادمون".وإنطلق المسيرة من ساحة القدس في حارة حريك، وصولًا إلى "مجمع سيد الشهداء"، تقدمها ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، وجماهير من "حركة الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الصاعقة" و"حركة الإنتفاضة الفلسطينية"، و"جبهة النضال الشعبي"، واللجان الشعبية في مخيمات بيروت و"جبهة التحرير العربية"، و"الجبهة الديمقراطية"، و"أنصار الله"، و"القيادة العامة"، و"فتح الإنتفاضة". (الوكالة الوطنية)