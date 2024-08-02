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لبنان

تدابير سير بمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك الدويهي.. إليكم كافة التفاصيل

Lebanon 24
02-08-2024 | 00:05
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ذكّرت قوى الأمن الداخلي صباح اليوم بتدابير السّير على الطرق المؤدّية إلى الصّرح البطريركي في بكركي، لمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدّويهي.
 
وأشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنّه "بمناسبة الاحتفال بتطويب البطريرك اسطفان الدّويهي، الذي سيُقام عند السّاعة 20,30 من يوم الجمعة 2-8-2024 في الصّرح البطريركي – بكركي، ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من الشخيصّات الرسميّة والاجتماعية والدينية وجموع غفيرة من المواطنين، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير سير اعتباراً من السّاعة 17:00 ولغاية السّاعة 24:00 من التّاريخ المذكور، وفقاً لما يلي:
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- منع وقوف السيّارات على جانبي الطّرقات المؤدّية إلى مكان الاحتفال، من مفرق ملعب "فؤاد شهاب" ولغاية كنيسة البازيليك / حريصا.
- منع مرور السير بشكل كلي من مستديرة ساحل علما ولغاية كنيسة "البازيليك" – حريصا، بالاتجاهين.
- تمّ تخصيص مرائب في نقاط عدّة لركن آليّات المشاركين، وفقاً للتالي:
- مرآب ملعب فؤاد شهاب: مخصّص لركن سيّارات الإعلاميين والمنظّمين.
- مرآب مدرسة الرسل (APOTRES): مخصّص لركن سيّارات رجال الدّين.
- مرآب مطعم السلطان إبراهيم (كازينو لبنان): مخصّص لركن سيّارات المشاركين القادمين من الشّمال.
- مرآب جامعة الروح القدس – الكسليك: مخصّص لركن سيّارات المشاركين القادمين من الجنوب.
- مرآب "فهد سوبر ماركت" ومرآب بنك لبنان والمهجر: لركن سيّارات المشاركين القادمين من منطقة جونية وضواحيها.
- مرآب دير سيّدة بزمّار: مخصّص لركن سيّارات المشاركين القادمين من المناطق الجبليّة.
- مرآب دير مار انطونيوس ومرآب الكنيسة البولسيّة في حريصا لركن سيّارات الشخصيّات الرسميّة".
 
ودعت قوى الأمن في بلاغها المواطنين إلى ضرورة التّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
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