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لبنان
انزلاق "رابيد" على أوتوستراد المنية
Lebanon 24
02-08-2024
|
01:18
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سجّل صباح اليوم الجمعة، انزلاق رابيد وانقلابها على اوتوستراد المنية بإتجاه طرابلس مقابل افران الريداني، ما أدى الى اصابة السائق.
وجرى إسعافه ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.
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