Advertisement

لبنان

انزلاق "رابيد" على أوتوستراد المنية

Lebanon 24
02-08-2024 | 01:18
A-
A+
Doc-P-1229489-638581838440857183.jpg
Doc-P-1229489-638581838440857183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل صباح اليوم الجمعة، انزلاق رابيد وانقلابها على اوتوستراد المنية بإتجاه طرابلس مقابل افران الريداني، ما أدى الى اصابة السائق.
 
وجرى إسعافه ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
قطع المياه عن قناة ريّ المنية.. والسبب؟
lebanon 24
02/08/2024 11:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة.. توقيف مطلوب في المنية
lebanon 24
02/08/2024 11:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق في أحراج بلدة برج اليهودية المنية
lebanon 24
02/08/2024 11:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجل من الجنوب.. إستهداف "رابيد" في خراج برج الملوك
lebanon 24
02/08/2024 11:44:16 Lebanon 24 Lebanon 24

رابيد

المنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-08-02
04:38 | 2024-08-02
03:43 | 2024-08-02
03:40 | 2024-08-02
03:23 | 2024-08-02
03:22 | 2024-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24