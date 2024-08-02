انزلاق "رابيد" على أوتوستراد المنية

سجّل صباح اليوم الجمعة، انزلاق رابيد وانقلابها على اوتوستراد المنية بإتجاه طرابلس مقابل افران الريداني، ما أدى الى اصابة السائق.



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وجرى إسعافه ونقله الى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمستقرة.