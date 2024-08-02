حرب لبنان وإسرائيل تحولت إلى لعبة على الإنترنت.. "راهن تكسَب"! (صور)

لعبة الرهانات في لبنان ليست وليدة اليوم، إذ بدأ الشباب بإتقانها منذ سنوات عديدة، تمكنوا خلالها من تجميع أموال طائلة، في حين خسر آخرون أملاكهم وكل ما يملكون.

في لبنان، تنصب الرهانات بشكل عام على الرياضة، خاصة في حقلي كرة القدم وسباق الأحصنة، أما اليوم، وفي خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل ولبنان، والتهديد الاسرائيلي بشنّ عدوان شامل على لبنان، برز موقع أجنبي وهو "بولي ماركت"، حيث أطلق منذ 29 أيار 2024 لعبة مراهنة يقوم المشاركون من خلالها بالمراهنة على ما إذا كان الجيش الإسرائيلي سيشن حربًا عسكرية على لبنان أم لا.

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منذ إطلاق المراهنة اختلفت نسب الرهان، فكانت ترتفع وتنخفض حسب الأوضاع الميدانية.

فعلى سبيل المثال عند انطلاق المراهنة كانت نسبة الرهان 14 يورو، وارتفعت إلى 35 يورو يوم 7 حزيران، حيث قام آنذاك "حزب الله" بإطلاق أول صواريخ دفاع جوي على طائرات إسرائيلية، واستمرت النسب منذ 7 حزيران بالتغير والتبدل إلى أن وصلت إلى أعلى مستويات لها في 30 حزيران، حيث ارتفعت قيمة المراهنات على شن الحرب العسكرية الإسرائيلية إلى 65 يورو. في ذلك الوقت كانت إسرائيل قد تكبّدت في الشمال خسائر كبيرة وصلت إلى حدّ مقتل وإصابة 18 جنديا بعد إطلاق "الحزب" رشقات صاروخية.

وعلى الرغم من ارتفاع حدة التوترات، انخفضت قيمة المراهنات على الموقع حيث وصلت إلى 41 يورو في حال راهن الشخص على أن إسرائيل ستشن حربها الشاملة على لبنان، مقابل 60 يورو للذين يراهنون بـ"لا". ويوعز خبراء هذا الأمر إلى أن قيمة المراهنات تنخفض دائما في حال كانت النتيجة شبه معروفة، ولكي لا تتحمل الشركة صاحبة الرهان الخسائر فمن الطبيعي مثلا اليوم أن تقلل قيمة المراهنات لناحية خيار شن الحرب، مقابل رفع قيمة المراهنات لناحية خيار أن إسرائيل لن تشنّ حربا على لبنان.

النقطة الغريبة في اللعبة هذه تتلخص بأنها انتشرت على نطاق واسع، إذ رصد "لبنان24" جملة من التعليقات التي بدت أنّها تعود إلى حسابات غير لبنانية، حيث كانوا يعلّقون ويعطون آراء ويحللون لأجل وضع رهانهم.



كم تبلغ قيمة الأرباح؟

في عملية حسابية سريعة، فإن الارباح بالنسبة إلى قيمة المراهنات اليوم تعتبر كبيرة، إذ إن المبالغ المُراهن بها من الممكن أن تتضاعف. في عملية حسابية سريعة، فإن الارباح بالنسبة إلى قيمة المراهنات اليوم تعتبر كبيرة، إذ إن المبالغ المُراهن بها من الممكن أن تتضاعف.

فمثلاً، تبلغ اليوم قيمة المراهنة لناحية أن إسرائيل ستشن حربا شاملة على لبنان 41 يورو. في حال راهن الشخص بـ 100 يورو فإن المبلغ الذي سيحصل عليه 244 يورو، أي بمعدل ربح يصل إلى 144%.

أما بالنسبة إلى المراهنة على خيار "لا"، أي أن إسرائيل لن تشنّ حربًا على لبنان، والتي تبلغ نسبة الرهان عليه 60 يورو، فإن الـ100 يورو ستصبح 166 يورو.

وحسب بيانات الموقع فإن قيمة المراهنات تجاوزت 400 ألف دولار حتى الساعة. وستنتهي المراهنات تمام الساعة 12 منتصف الليل في 31-8-2024، والتي على أساسها سيتم تحديد النتائج بناء على تقارير رسمية من قبل الامم المتحدة وتقارير حكومتي لبنان وإسرائيل، حسب توضيح الموقع.