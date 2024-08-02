انقلاب عوني كبير

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بالرغم من ان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يحاول تجنب الخوض بشكل تفصيلي في مسألة الحرب وفكرة دعمه الكامل غير المشروط لـ"حزب الله"، الا ان مؤشرات انقلاب واسع في خطاب باسيل بدأت تظهر.وبحسب مصادر مطلعة فإن باسيل يريد بشكل كامل دعم الحزب ولم يعد يريد التمايز عنه، وهذا ما يبلغ به المحيطين والمقربين منه، لذلك بدأ خطاب هؤلاء يتبدل بشكل كبير وكامل.وتعتبر المصادر ان قيادة التيار تريد تحضير الرأي العام العوني بشكل تدريجي ولكن سريع، لكي يكون الى جانب الحزب في حال حصول معركة كبيرة، سياسيا واجتماعياً وحتى اعلاميا.