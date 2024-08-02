تراجع اضافي في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟

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انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 12 ألف ليرة و98 أوكتان 11 ألف ليرة والمازوت 16 الف ليرة فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.611.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.650.000 ليرةالمازوت: 1.454.000 ليرةالغاز: 925.000 ليرة