"الجمهورية" تصدر بياناً: الى الحداثة والتحول الرقمي

أعلنت جريدة "الجمهورية" في بيان" تدشين عصر جديد في الإعلام الرقمي، عبر تحولها الاستراتيجي الشامل من نسخة مطبوعة محددة الانتشار في لبنان، لتصبح منصة رقمية إعلامية لبنانية-عربية رائدة. مدفوعةً برؤية مستقبلية واضحة ورغبة قوية في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما منها الذكاء الاصطناعي"، مؤكدة انها "تسعى إلى تعزيز حضورها الإقليمي والعالمي، وتقديم محتوى رقمي اكثر ابتكارا وموثوقا لجمهورها الواسع".

واشارت الى انه" في إطار هذه الاستراتيجية الطموحة، أبرمت شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية، بما في ذلك مجموعة إعلامية رائدة في الخليج وصحف أوروبية عريقة. هذه الشراكات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإعلامي، وتثري المحتوى الذي تقدمه "الجمهورية" عبر صفحاتها ومنصاتها الإلكترونية لجمهورها المتنوع في العالم العربي وبلدان الانتشار".

واوضحت "الجمهورية" انها "ستركز في هذه المرحلة الجديدة، على تطوير صفحاتها ومنصاتها الرقمية بشكل مستمر، مع الالتزام الراسخ بالقيم التي تقوم عليها، ألا وهي المصداقية، الشفافية، الموضوعية، واحترام الرأي والرأي الآخر. كما ستحرص من خلال المانشيت العالية المستوى وكتابها العريقين الحاليين ، إضافة إلى اقلام جديدة على تقديم محتوى عالي الجودة يلبي تطلعات القراء في لبنان والعالم".

الرادار. وكان "لبنان 24" قد تناول هذا الأمر في هذا