32
o
بيروت
34
o
طرابلس
32
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
30
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ضربة كبيرة للفنادق... هل تُقفل أبوابها؟
Lebanon 24
02-08-2024
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر في بيان اليوم، موسم الصيف 2024، معتبراً أن "لا فرص للموسم الحالي، وإذا توفرت فهي بعيدة جداً حيث لا نلحظ أي تطور إيجابي وسط كل التهديدات التي توجه للبلد من كافة الجهات والتي تؤكد أن الحرب لا تزال طويلة".
Advertisement
ولفت الأشقر الى أن الحرب هي أول عدو للسياحة كون السياحة تتطلب الأمن والإستقرار والأمان، واليوم لبنان في حالة حرب وبالتالي رغم الجهود التي قمنا بها نحن نتراجع الى الخلف".
وأكد ان "الموسم السياحي كان قاطرة أساسية للإقتصاد اللبناني خلال العام 2023 والقطاع الأهم لناحية إدخال العملة النادرة الى لبنان"، لافتاً إلى أن "القطاع تلقى ضربة قوية جراء تصاعد التوترات وإحتمال نشوب حرب شاملة.
وقال الأشقر "إن الشعب اللبناني وكل القطاعات السياحية كانت تقاوم تداعيات الحرب منذ 8 تشرين الأول 2023، عبر إقامة الحفلات في كل المدن والقرى والمؤسسات".
وأضاف "فعلياً نحن قمنا بكل ما يجب لمقاومة هذه الحروب وإنجاح الإقتصاد اللبناني، لكننا اليوم وفي منتصف موسم الصيف يتبين أن كل الجهود التي قمنا بها وقام بها الشعب اللبناني والجهات التي ساندتنا تذهب سدى".
وكشف الاشقر أن الأرقام المسجلة في آخر تموز الماضي أظهرت تراجع في قطاع المطاعم بنسبة 40% وفي قطاع الفنادق بنحو 60%"، معتبراً ان "هذا التراجع قد يكون كارثياً على القطاع لا سيما على صعيد المؤسسات واليد العاملة التي يوظّفها، وأيضاً على صعيد الإقتصاد الوطني".
كما كشف الأشقر عن أنه "بعد حادثة مجدل شمس ألغي 90% من الحجوزات التي كانت موجودة، علماً أن معظمها كانت لأفراد لبنانيين"، منبهاً من أنه طالما التهديدات قائمة حتى اللبناني الموجود في لبنان سيكون خائفاً على مصيره وعلى عائلته وعلى ممتلكاته".
وتوقع الاشقر أن "يشهد القطاع الفندقي بعد موسم الصيف إقفالات كثيرة وصرف عمال"، مشيراً الى أن "لبنان في حالة طوارئ، منذ تسعة أشهر والفنادق والقطاع السياحي يحاولان الصمود والبقاء والإستمرارية حتى تنتهي الحرب بهدف إعادة لبنان إلى الخريطة السياحية الإقليمية والدولية".
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انقلاب عوني كبير
Lebanon 24
انقلاب عوني كبير
02:15 | 2024-08-02
02/08/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق على خطاب نصرالله... ماذا قالت إسرائيل؟
10:55 | 2024-08-01
01/08/2024 10:55:40
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
Lebanon 24
إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية من قاطنيه... شاهدوا بالصور ما جرى اليوم
05:17 | 2024-08-02
02/08/2024 05:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجارات.. العدو يخرق جدار الصوت أكثر من مرة
Lebanon 24
سماع دوي انفجارات.. العدو يخرق جدار الصوت أكثر من مرة
12:41 | 2024-08-01
01/08/2024 12:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرقم يرتفع.. إليكم آخر حصيلة لعدد شهداء غارة بلدة شمع
Lebanon 24
الرقم يرتفع.. إليكم آخر حصيلة لعدد شهداء غارة بلدة شمع
11:39 | 2024-08-01
01/08/2024 11:39:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2024-08-02
البطريرك العلّامة إسطفان الدويهي الإهدني طوباوياً جديداً على مذابح الكنيسة الجامعة
10:24 | 2024-08-02
الخطيب: الذين لا يريدون المقاومة تخلفوا عن واجبهم
10:21 | 2024-08-02
"أنا أصدقه"... هكذا علّق مسؤول إسرائيليّ على تهديدات أمين عام "الحزب"
10:20 | 2024-08-02
أُنجز بساعات قليلة على شاطىء الهري... تمثال رملي للبطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي
10:17 | 2024-08-02
بطريركيّة الروم الكاثوليك: تأجيل زيارات العبسي إلى صيدا وجون وزحلة
09:08 | 2024-08-02
السفارة البريطانية في بيروت: وزير الخارجية أنهى زيارته الى لبنان
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
02/08/2024 17:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
02/08/2024 17:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
02/08/2024 17:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24