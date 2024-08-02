بطريركيّة الروم الكاثوليك: تأجيل زيارات العبسي إلى صيدا وجون وزحلة

Advertisement

أعلن المكتب الإعلامي في بطريركيّة الروم الملكيّين الكاثوليك في بيان أنه "بسبب الظروف الراهنة والأوضاع الأليمة التي يمرّ بها لبنان تمّ تأجيل الزيارات والنشاطات الراعوية لمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لإعادة الشركة مع الكرسي الرسولي الروماني والتي كان مقررا أن يقوم بها صاحب الغبطة يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، خلال شهر آب 2024 إلى صيدا ودير المخلص (جون) وزحلة".وختم :"نسأل الله أن يمنح بلادنا السلام والاستقرار، وأن يعيننا جميعا على تجاوز هذه المرحلة بروح الإيمان والمحبّة".