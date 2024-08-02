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لبنان

سفارة تقفل أبوابها في لبنان.. من هي؟

Lebanon 24
02-08-2024 | 12:23
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أنَّ السفارة السويدية أقفلت أبوابها في لبنان ونقلت مكاتبها إلى قبرص.
 
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