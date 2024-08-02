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لبنان

"حزب الله" وعائلة الشهيد شكر تقبلا التعازي في مجمع "سيد الشهداء"

Lebanon 24
02-08-2024 | 13:27
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تقبل "حزب الله" وعائلة الشهيد فؤاد علي شكر التعازي، في مجمع "سيد الشهداء"، الرويس، في الضاحية الجنوبية، في حضور رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، رئيس المجلس السياسي في الحزب السيد إبراهيم أمين السيد، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، إضافة إلى عدد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" وشخصيات ديبلوماسية وسياسية ونيابية ووزارية وأمنية وعسكرية وعلمائية واجتماعية وثقافية وإعلامية وحشود غفيرة من الأهالي.
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وأكدت الكلمات "ضرورة متابعة الطريق حتى الوصول إلى النصر في لبنان وفلسطين وفي كل مكان يهضم فيه حق لمظلوم"، مشددة على "العمل للحفاظ على قوة لبنان المتمثلة بمقاومته وجيشه وشعبه، وحماية الوطن والحفاظ على سيادته وأمنه".

وسيستمر تقبل التعازي حتى السبت في 3 آب من الرابعة عصراً حتى السابعة مساء.
 
 
 
 
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