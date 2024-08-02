"حزب الله" وعائلة الشهيد شكر تقبلا التعازي في مجمع "سيد الشهداء"

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وأكدت الكلمات "ضرورة متابعة الطريق حتى الوصول إلى النصر في لبنان وفلسطين وفي كل مكان يهضم فيه حق لمظلوم"، مشددة على "العمل للحفاظ على قوة لبنان المتمثلة بمقاومته وجيشه وشعبه، وحماية الوطن والحفاظ على سيادته وأمنه".وسيستمر تقبل التعازي حتى السبت في 3 آب من الرابعة عصراً حتى السابعة مساء.