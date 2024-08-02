مُجدداً.. غارة جوية تضرب حدود لبنان مع سوريا!

أفادت المعلومات بأنَّ الطيران الحربيّ الإسرائيلي نفذ غارة جوية استهدفت الحدود اللبنانية - السورية من ناحية بلدة حوش السيد علي.

وتأتي هذه الغارة إثر استهدافٍ حصل مساء اليوم الجمعة للحدود بين لبنان وسوريا، وتحديداً في منطقة مطربا السورية المحاذية للبنان.

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وحينها، سمعت أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة خصوصاً أن القصف جاء على مسافة غير بعيدة من بلدة القصر اللبنانية.

وتحدثت المصادر عن أن القصف جاء بواسطة 3 صواريخ كانت تستهدف مطار الضبعة السوري في الشمال الشرقي لمنطقة القصير السورية.

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنَّ الجيش السوري أطلق قذائف اعتراضية باتجاه الصواريخ الإسرائيلية فيما أفيد عن انفجارها في سماء المنطقة.



