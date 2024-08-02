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لبنان

"حزب الله" يستعد لرد "من خارج المعادلات وتحت سقف الحرب الموسعة"

Lebanon 24
02-08-2024 | 22:09
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توعّد «حزب الله» برد «من خارج المعادلات» على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر، على وقع تأهّب إسرائيلي تمثّل في استنفار سلاح الجو، الذي كثّف طلعاته في الأجواء اللبنانية.

وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله»، الشيخ علي دعموش، إن «الاعتداء على الضاحية كان من خارج المعادلات والضوابط المعتمدة، والرد عليه سيكون من خارج المعادلات والضوابط المعتمدة في المعركة، وعلى العدو أن ينتظر العقاب الآتي».
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ولوّحت إسرائيل، في المقابل، بتوغل بري في جنوب لبنان؛ إذ كشفت تسريبات عن تأييد أعضاء في «الكنيست» مبدأ التوغل؛ لكنّ أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية والأمن في «الكنيست»، وصفوا في رسالة وجّهوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه «سيؤدي إلى البلبلة، وليس الحسم».
واستأنف «حزب الله» عملياته العسكرية المنفصلة عن الرد، بعد تعليقها لمدة 48 ساعة، إذ نفّذ أربعة استهدافات لمواقع عسكرية حدودية مع لبنان.
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