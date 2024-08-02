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لبنان
إجراءات الحكومة لبنانياً: مخزون في المستشفيات
Lebanon 24
02-08-2024
|
22:25
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تحرّكت الجهات الحكومية في لبنان على أكثر من مستوى تحسّباً لاحتمال اندلاع حرب شاملة. وأعلنت وزارة الصحة أنها « لمواجهة آثار أي عدوان إسرائيلي محتمل، وُزّعت في الساعات الـ 48 الأخيرة، أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية والمعدات على 37 مستشفى حكومياً وخاصاً، إضافة إلى عدد من أجهزة الإسعاف والطوارئ في كل من الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل والبقاع والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية». وأشارت في بيان إلى أن «دفعات من المستلزمات والأدوية والمعدات كانت قد وُزّعت في المرحلة السابقة على مراكز استشفائية وإسعافية وستتواصل عمليات التوزيع في المرحلة المقبلة لشمول أكبر عدد ممكن من المراكز الصحية ودعمها، لتقديم الخدمات الطارئة والعلاجية المطلوبة في حال تطلّب الوضع ذلك».من جهتها، لفتت عدة بلديات في عدد من المناطق خارج بيروت إلى أن «الحكومة لم تتواصل معها بهدف التنسيق حول حالة الطوارئ، كما لا وجود لأي خطوات جدية ترتبط بتجهيز مراكز وأماكن خاصة لاستيعاب النازحين».
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وكتبت" الاخبار": على وقع التطورات الأمنية المتّصلة بالحرب، أرسلت صحيفتا «الغارديان» البريطانية والـ«Wall Street» الأميركية، فرق عملٍ إلى بيروت في الأيام الماضية، تتضمّن صحافيين ومصوّرين وتقنيينوعملت الصحيفتان على تأمين منازل لإقامة فرق العمل تمتد لـ6 أشهُرٍ، إضافةً إلى تأمين سيارات مُصفّحة ومستشارين أمنيين أميركيين وبريطانيين.
كما عزّزت وكالات أنباء عالمية مكاتبها في بيروت والقدس بعدد إضافي من المصوّرين والمراسلين، مع الحرص على تزويدهم بوسائل الاتصال البديلة عن شبكات الإنترنت والاتصالات المحلية، وزوّدتهم بمعدات توفّر طريقة للاتصال عبر شبكة «ستارلينك».
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