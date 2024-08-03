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لبنان

ماذا فعلت "قوى الأمن" عند الحدود؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-08-2024 | 04:15
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عُلم أنّه تم إخلاء بعض مراكز القوى الأمنية في بعض المناطق الحدودية المتقدمة ونقل عناصرها باتجاه مراكز أكثر أماناً وذلك بهدف حمايتهم وتأمين سلامتهم.
 
ووفقاً لما تبين، فإن بعض العناصر باتوا متواجدين في نقاطٍ أمنية بعيدة نسبياً عن نقاط القصف، فيما ذكرت المصادر أنَّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تتابع يومياً مع عناصرها أحوالهم وحاجياتهم كما أنها تمدّهم بأيّ شيء يحتاجونه وبسرعة قصوى.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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