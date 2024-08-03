ماذا فعلت "قوى الأمن" عند الحدود؟

عُلم أنّه تم إخلاء بعض مراكز القوى الأمنية في بعض المناطق الحدودية المتقدمة ونقل عناصرها باتجاه مراكز أكثر أماناً وذلك بهدف حمايتهم وتأمين سلامتهم.

ووفقاً لما تبين، فإن بعض العناصر باتوا متواجدين في نقاطٍ أمنية بعيدة نسبياً عن نقاط القصف، فيما ذكرت المصادر أنَّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تتابع يومياً مع عناصرها أحوالهم وحاجياتهم كما أنها تمدّهم بأيّ شيء يحتاجونه وبسرعة قصوى.