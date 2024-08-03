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لبنان

"ما من داعٍ للهلع"... سلام: كميات المواد الغذائية كافية

Lebanon 24
03-08-2024 | 05:13
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 طمأن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام إلى أن "هناك كميات كافية من المواد الغذائية".

وقال عبر "الجديد": "بعد اجتماعاتنا مع كافة النقابات عن المواد الغذائية من السوبرماركت واللحوم والدواجن وجميع النقابات الاخرى، حصلنا منهم على تطمينات على توافر تلك المواد الى جانب طلبيات كبيرة في طريقها الى لبنان".

وشدد على أنه "ما من داع لحالات الهلع"، وحذر من "عمليات التخزين لان ذلك يؤثر سلبا على الاسعار وعلى وجود الكميات التي يجب ان تكون موزعة بشكل عادل بين الناس".

ولفت إلى أن "وزارة الاقتصاد تتابع موضوع الاسعار بكل تفاصيله ونحن أوعزنا الى كل المعنيين والنقابات والشركات للالتزام بهوامش الربح واحترام ظروف الناس الاجتماعية الدقيقة، ونحن سنتابع وسنكون بالمرصاد وستسطر محاضر ضبط وملاحقات قضائية بحق كل من سيستغل الناس في هذا الوضع الصعب".

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