Advertisement

لبنان

الخطوط الجوية الكويتية تعلّق رحلاتها من بيروت

Lebanon 24
03-08-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1229923-638582851114309796.jpg
Doc-P-1229923-638582851114309796.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت قناة "الحدث" عن الخطوط الجوية الكويتية إعلانها تعليق الرحلات من بيروت اعتباراً من الإثنين المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي استقبل البطريرك ميناسيان في بيروت
lebanon 24
03/08/2024 15:32:56 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى 4 آب... كلاس: بيروت تُعانِدُ أقسى الأقدار
lebanon 24
03/08/2024 15:32:56 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمر غريب"... عمليات "تجميل وترميم" خارج بيروت
lebanon 24
03/08/2024 15:32:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل بحادث صدم على اوتوستراد الاوزاعي- المسلك الشرقي باتجاه بيروت (التحكم المروري)
lebanon 24
03/08/2024 15:32:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الخطوط الجوية الكويتية

بيروت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:21 | 2024-08-03
08:06 | 2024-08-03
07:54 | 2024-08-03
07:50 | 2024-08-03
07:46 | 2024-08-03
07:26 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24