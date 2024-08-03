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لبنان
الخطوط الجوية الكويتية تعلّق رحلاتها من بيروت
Lebanon 24
03-08-2024
|
05:29
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نقلت قناة "الحدث" عن الخطوط الجوية الكويتية إعلانها تعليق الرحلات من بيروت اعتباراً من الإثنين المقبل.
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