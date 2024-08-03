الخارجية الأميركية تحث رعاياها على مغادرة لبنان.. هذا ما طلبته!

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حثت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في لبنان لحجز أي تذكرة متاحة لهم ومغادرته.وأشارت الخارجية الأميركية أنه "على المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".وكشفت أن شركات طيران ألغت أو علقت رحلاتها إلى لبنان وخيارات الطيران التجاري ما تزال متوفرة. (الشرق)