Advertisement

لبنان

الخارجية الأميركية تحث رعاياها على مغادرة لبنان.. هذا ما طلبته!

Lebanon 24
03-08-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1229976-638583016311256716.jpg
Doc-P-1229976-638583016311256716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها في لبنان لحجز أي تذكرة متاحة لهم ومغادرته.

وأشارت الخارجية الأميركية أنه "على المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".
Advertisement

وكشفت أن  شركات طيران ألغت أو علقت رحلاتها إلى لبنان وخيارات الطيران التجاري ما تزال متوفرة. (الشرق)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:43 | 2024-08-03
11:35 | 2024-08-03
11:15 | 2024-08-03
11:15 | 2024-08-03
11:03 | 2024-08-03
11:00 | 2024-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24