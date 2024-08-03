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لبنان

بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً

Lebanon 24
03-08-2024 | 10:36
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طلبت الحكومة البريطانية من رعاياها في لبنان المغادرة فوراً، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز".
 
 
وكانت قد حثت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق اليوم، رعاياها في لبنان لحجز أي تذكرة متاحة لهم ومغادرته.
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