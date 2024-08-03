بريطانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فوراً

طلبت الحكومة البريطانية من رعاياها في لبنان المغادرة فوراً، وفقاً لما نقلته "سكاي نيوز".

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وكانت قد حثت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق اليوم، رعاياها في لبنان لحجز أي تذكرة متاحة لهم ومغادرته.