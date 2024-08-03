شهيدٌ و 6 جرحى.. غارة إسرائيلية تضرب بلدة دير سريان الجنوبية!

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بلدة دير سريان - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أنّ القصف أسفر عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح.

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وعُلم أن الغارة استهدفت محيط دكانٍ صغير كان عدد من الأشخاص يتجمعون في محيطه لحظة حصول الغارة.