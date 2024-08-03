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لبنان

شهيدٌ و 6 جرحى.. غارة إسرائيلية تضرب بلدة دير سريان الجنوبية!

Lebanon 24
03-08-2024 | 11:03
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، بلدة دير سريان - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أنّ القصف أسفر عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 17 عاماً بالإضافة إلى إصابة 6 أشخاص آخرين بجروح.
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وعُلم أن الغارة استهدفت محيط دكانٍ صغير كان عدد من الأشخاص يتجمعون في محيطه لحظة حصول الغارة. 
 
 
إلى ذلك، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بياناً أعلن فيه أنه تم نقل 5 جرحى إلى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالتهم مستقرة، فيما جرى نقل جريح حالته متوسطة إلى مستشفى الرئيس نبيه بري - النبطية الحكومي.
 
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