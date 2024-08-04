30
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخطيب: لبنان في مواجهة مباشرة ومستمرة مع العدو
Lebanon 24
04-08-2024
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "لبنان في مواجهة مباشرة ومستمرة مع العدو منذ أن غرس أولياء أمره كيانه الغاصب في أرض فلسطين بعد أن شردوا أهلها من أرضهم وبيوتهم ليحتلها الصهاينة الوافدون من مختلف اقطار الارض".
Advertisement
ورأى ان "أهل فلسطين وجبل عامل يدافعون بشراسة عن ارضهم ويقدمون اعظم التضحيات في سبيلها، ونحن نستمد القوة منهم ومن صمودهم وعنفوانهم، والمقاومة في لبنان وشعبها يقدمون كل ما يملكون في سبيل هذا الخط المقاوم للاحتلال وفي سبيل الدفاع عن لبنان، وما يجري في جنوب لبنان من عدوان فهو ليس على جبل عامل والجنوب اللبناني فحسب، انما هو عدوان على لبنان كل لبنان بسيادته وكرامته".
وقال: "الذي يحقق السيادة اليوم على أرض الجنوب هي المقاومة والشعب وأهالي هذه القرى والمدن والبقاع، لذلك نحن مطمئنون إلى صمود شعبنا وثباته ووقوفه مع المقاومة وتقديمه التضحيات في سبيل حفظ السيادة ودحر الاحتلال".
وقال في ذكرى انفجار المرفأ: "هذه الكارثة تندرج في سياق الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان، والمطلوب الابتعاد عن التسويف والمماطلة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
Lebanon 24
بالمايوه.. نادين الراسي تستعد لاستقبال عيد ميلادها فكم سيصبح عمرها؟ (فيديو)
16:40 | 2024-08-03
03/08/2024 04:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
02:45 | 2024-08-04
04/08/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
Lebanon 24
صاروخ أُطلق من لبنان سقط داخل كريات شمونة.. شاهدوا بالصورة ما أصابه بشكل مباشر
07:45 | 2024-08-04
04/08/2024 07:45:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
Lebanon 24
هجوم من لبنان و "ضربة إستباقية".. ماذا يجري داخل إسرائيل؟
16:47 | 2024-08-03
03/08/2024 04:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
Lebanon 24
من هي "الفرقة 36" التي ستدخل لبنان؟ إقرأوا آخر تقريرٍ إسرائيلي!
15:30 | 2024-08-03
03/08/2024 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:47 | 2024-08-04
حميه: عهدنا كان وما زال وسيبقى تفعيل وتطوير المرفأ
11:30 | 2024-08-04
تلاوة أسماء الضحايا وبث الآذان متزامنا مع قرع أجراس الكنائس في بداية الاحتفال المركزي
11:25 | 2024-08-04
"التقدمي" يشارك في إحياء ذكرى ٤ آب في بيروت
11:22 | 2024-08-04
الصمد إستقبل المتقاعدين في أمن الدولة والفائزين بمباراة خفراء الجمارك
11:08 | 2024-08-04
جبهة العمل الاسلامي: النصر حليف المجاهدين والمقاومين
10:42 | 2024-08-04
عز الدين: المقاومة ما زالت هي الأقوى ميدانياً
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
04/08/2024 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
04/08/2024 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
04/08/2024 18:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24