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لبنان

الخطيب: لبنان في مواجهة مباشرة ومستمرة مع العدو

Lebanon 24
04-08-2024 | 07:43
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شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أن "لبنان في مواجهة مباشرة ومستمرة مع العدو منذ أن غرس أولياء أمره كيانه الغاصب في أرض فلسطين بعد أن شردوا أهلها من أرضهم وبيوتهم ليحتلها الصهاينة الوافدون من مختلف اقطار الارض".
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ورأى ان "أهل فلسطين وجبل عامل يدافعون بشراسة عن ارضهم ويقدمون اعظم التضحيات في سبيلها، ونحن نستمد القوة منهم ومن صمودهم وعنفوانهم، والمقاومة في لبنان وشعبها يقدمون كل ما يملكون في سبيل هذا الخط المقاوم للاحتلال وفي سبيل الدفاع عن لبنان، وما يجري في جنوب لبنان من عدوان فهو ليس على جبل عامل والجنوب اللبناني فحسب، انما هو عدوان على لبنان كل لبنان بسيادته وكرامته".

وقال: "الذي يحقق السيادة اليوم على أرض الجنوب هي المقاومة والشعب وأهالي هذه القرى والمدن والبقاع، لذلك نحن مطمئنون إلى صمود شعبنا وثباته ووقوفه مع المقاومة وتقديمه التضحيات في سبيل حفظ السيادة ودحر الاحتلال".

وقال في ذكرى انفجار المرفأ: "هذه الكارثة تندرج في سياق الحرب العدوانية الإسرائيلية على لبنان، والمطلوب الابتعاد عن التسويف والمماطلة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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