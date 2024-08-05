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لبنان

"جاد".. توفي بسبب إشكال في صور

Lebanon 24
05-08-2024 | 01:06
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توفي الشاب جاد سليمان في مدينة صور وذلك نتيجة اصابته بطلق ناري اثر اشكال فردي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وفي التفاصيل، تحولت مصالحة بين اثنين، كان وقع بينهما اشكال منذ فترة الى تلاسن ومن ثم الى اطلاق نار، أدى الى وفاة احدهما واصابة الثاني بجروح خطيرة نقل على اثرها الى احدى مستشفيات صور، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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