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لبنان
في أبي سمرا... أمن الدولة تختم بالشمع الاحمر سوبرماركت
Lebanon 24
05-08-2024
|
04:29
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أفادت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، بأنه" بعد توجيه مصلحة حماية المستهلك في الشمال لإنذاراتٍ متكرّرة لسوبرماركت (ع. م.) في محلّة أبي سمرا بسبب عدم مراعاته للشروط الصحّيّة وبيعه مواد منتهية الصّلاحيّة، وبعد عدم امتثاله لتلك الإنذارات، قامت دوريّة من أمن الدولة في الشمال – مكتب طرابلس، بختم السوبرماركت بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء".
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