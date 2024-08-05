في حال إندلاع الحرب.. ما هي أهداف "حزب الله" الرئيسيّة داخل إسرائيل؟

ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الحرب مع "حزب الله" قد تُخرج 40% من القوة العاملة الإسرائيلية عن العمل، وستترافق بانقطاعات للاتصالات والكهرباء والخدمات، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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ونقلت الصحيفة ذلك عن وثيقة للجيش الإسرائيلي مع "سيناريو محدّث" في حالة الحرب، وتلقى رؤساء بلديات مدن شمال إسرائيل نسخة منها، وجاء فيها "احتمال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام في بعض المناطق".

وأضافت: "قد يكون هناك أيضا انقطاعات في إمدادات المياه لأيام عدة، وانقطاع اتصالات الخطوط الأرضية لمدة تصل إلى 8 ساعات، والاتصالات المحمولة لمدة تصل إلى 24 ساعة، فضلا عن انقطاعات محلية قصيرة المدى في تشغيل الراديو والإنترنت".

وكتبت الصحيفة أن "حوالي 40% من القوى العاملة في البلاد قد لا تكون قادرة على العمل أثناء النزاع، وقد لا يكون مقدمو الخدمات خارج المنطقة المتضررة متاحين".



وأظهرت تقييمات أجهزة الأمن الإسرائيلية أن البلاد "قد تواجه هجوما غير مسبوق بمئات الصواريخ وتتراوح زنة رأسها الحربي بين 50 إلى 500 كيلوغرام".



وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تتوقع أن يعطي "حزب الله" الأولوية في الضربات على أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي، تليها البنية التحتية والأهداف المدنية، على الرغم من أن هذا قد يتغير.



وتوقع التقرير الإسرائيلي أن تستهدف الضربات المنطقة الواقعة جنوب حيفا، بما في ذلك تل أبيب، مما قد يؤدي إلى إجلاء العديد من الأشخاص إلى القدس ومناطق الجنوب.