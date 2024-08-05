Advertisement

لبنان

في حال إندلاع الحرب.. ما هي أهداف "حزب الله" الرئيسيّة داخل إسرائيل؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1230576-638584598934159917.jpg
Doc-P-1230576-638584598934159917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الحرب مع "حزب الله" قد تُخرج 40% من القوة العاملة الإسرائيلية عن العمل، وستترافق بانقطاعات للاتصالات والكهرباء والخدمات، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". 
Advertisement
 
ونقلت الصحيفة ذلك عن وثيقة للجيش الإسرائيلي مع "سيناريو محدّث" في حالة الحرب، وتلقى رؤساء بلديات مدن شمال إسرائيل نسخة منها، وجاء فيها "احتمال انقطاع التيار الكهربائي لمدة 3 أيام في بعض المناطق".
 
وأضافت: "قد يكون هناك أيضا انقطاعات في إمدادات المياه لأيام عدة، وانقطاع اتصالات الخطوط الأرضية لمدة تصل إلى 8 ساعات، والاتصالات المحمولة لمدة تصل إلى 24 ساعة، فضلا عن انقطاعات محلية قصيرة المدى في تشغيل الراديو والإنترنت".
 
وكتبت الصحيفة أن "حوالي 40% من القوى العاملة في البلاد قد لا تكون قادرة على العمل أثناء النزاع، وقد لا يكون مقدمو الخدمات خارج المنطقة المتضررة متاحين".

وأظهرت تقييمات أجهزة الأمن الإسرائيلية أن البلاد "قد تواجه هجوما غير مسبوق بمئات الصواريخ وتتراوح زنة رأسها الحربي بين 50 إلى 500 كيلوغرام".

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تتوقع أن يعطي "حزب الله" الأولوية في الضربات على أهداف تابعة للجيش الإسرائيلي، تليها البنية التحتية والأهداف المدنية، على الرغم من أن هذا قد يتغير.

وتوقع التقرير الإسرائيلي أن تستهدف الضربات المنطقة الواقعة جنوب حيفا، بما في ذلك تل أبيب، مما قد يؤدي إلى إجلاء العديد من الأشخاص إلى القدس ومناطق الجنوب.

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2024-08-05
09:11 | 2024-08-05
09:09 | 2024-08-05
08:54 | 2024-08-05
08:45 | 2024-08-05
08:23 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24