جريمة مروّعة في بعلبك... هكذا قتل أحد الأشخاص شقيقه

شهد حيّ تل الأبيض في بعلبك جريمة مروّعة اليوم.

وعلم "لبنان 24" أنّ ح.ز أطلق النار على شقيقه ح.ز وقتله، بسبب خلاف بينهما.

وفرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة، بينما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.