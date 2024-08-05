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لبنان

سرق مبلغاً كبيراً بالدولار من داخل منزل.. أعطى حبيبته قسماً منه واشترى سيارة وذهباً

Lebanon 24
05-08-2024 | 06:39
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص بالتسلّل الى أحد المنازل في حارة صيدا وسرقة من داخله مبلغ قدر بحوالى /35,000/ دولار اميركي على مرحلتين.
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بناء عليه، كثّفت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت إلى تحديد هوية السارق، ويدعى: 
- خ. ب. (مواليد عام 1988، لبناني)
على الأثر، وضعت خطة محكمة أدت إلى استدراجه الى مدينة صيدا، حيث تم الاطباق عليه وتوقيفه بتاريخ 24-7-2024.
باستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنه أنفق حوالى /11,000/ دولار أميركي من المبلغ المسروق واشترى به هواتف خلوية وذهبا وسيارة، وأعطى قسمًا منه لسيدة تربطه بها علاقة.
سلم مع المضبوطات الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء.
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