Advertisement

لبنان

إندونيسيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

Lebanon 24
05-08-2024 | 07:14
A-
A+
Doc-P-1230610-638584642377338562.jpg
Doc-P-1230610-638584642377338562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالبت الخارجية الإندونيسية الإندونيسيين بمغادرة لبنان على الفور، والامتناع عن السفر إلى بيروت وإيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
 
وقالت الخارجية في بيان: "يجب على المواطنين في لبنان مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن... في أعقاب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، ولأسباب تتعلق بالسلامة، ننصح المواطنين الإندونيسيين بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى لبنان وإيران وإسرائيل إلى أن تتحسن الظروف".
Advertisement
 
كما شددت على المواطنين الإندونيسيين في تلك الدول "البقاء في حالة تأهب" واتباع خطط الطوارئ التي عملت على إعدادها البعثات الدبلوماسية الإندونيسية. (روسيا اليوم) 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2024-08-05
09:11 | 2024-08-05
09:09 | 2024-08-05
08:54 | 2024-08-05
08:45 | 2024-08-05
08:23 | 2024-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24