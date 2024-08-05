إندونيسيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فورا

طالبت الخارجية الإندونيسية الإندونيسيين بمغادرة لبنان على الفور، والامتناع عن السفر إلى بيروت وإيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت الخارجية في بيان: "يجب على المواطنين في لبنان مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن... في أعقاب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط، ولأسباب تتعلق بالسلامة، ننصح المواطنين الإندونيسيين بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى لبنان وإيران وإسرائيل إلى أن تتحسن الظروف".

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كما شددت على المواطنين الإندونيسيين في تلك الدول "البقاء في حالة تأهب" واتباع خطط الطوارئ التي عملت على إعدادها البعثات الدبلوماسية الإندونيسية. (روسيا اليوم)