المغادرة اللافتة

كانت لافتة مغادرة النائب ملحم خلف مقعده مع رفع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، سقف كلمته في وجه "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا في ذكرى تفجير المرفأ.

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