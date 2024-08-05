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لبنان

المغادرة اللافتة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2024 | 08:45
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كانت لافتة مغادرة النائب ملحم خلف مقعده مع رفع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، سقف كلمته في وجه "حزب الله" وأمينه العام السيد حسن نصرالله ومسؤول التنسيق والارتباط وفيق صفا في ذكرى تفجير المرفأ.
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

رادار لبنان24

ملحم خلف

وليام نون

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