بوحبيب استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الأوضاع الأخيرة والتصعيد الاسرائيلي الخطير بعد إستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

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وشدد بوحبيب على ضرورة أن تكثف الأمم المتحدة جهودها لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان وتجنّيب المنطقة الانزلاق في دوامة ردود انتقامية قد يؤدي خروجها عن السيطرة الى إندلاع حرب إقليمية شاملة.

كما كرّر تمسك لبنان بالتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد لعودة الهدوء الى جنوب لبنان.