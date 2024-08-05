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لبنان

​دولة عربيّة بصدد تسيير 3 رحلات إلى بيروت... ما السبب؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 10:30
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أعلنت الخطوط الملكيّة الأردنيّة عن تسيير 3 رحلات إلى بيروت لنقل الأردنيين.
 
 
وأشارت الخطوط الملكيّة الأردنيّة إلى أنّ الرحلات هدفها إتاحة الفرصة لمن يرغب من الأردنيين بالعودة إلى عمان.
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