​دولة عربيّة بصدد تسيير 3 رحلات إلى بيروت... ما السبب؟

أعلنت الخطوط الملكيّة الأردنيّة عن تسيير 3 رحلات إلى بيروت لنقل الأردنيين.

وأشارت الخطوط الملكيّة الأردنيّة إلى أنّ الرحلات هدفها إتاحة الفرصة لمن يرغب من الأردنيين بالعودة إلى عمان.