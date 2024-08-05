بالصور.. شهيد إثر استهداف دراجة ناريّة في الجنوب!

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة دراجة ناريّة بين بلدتيّ جبشيت وعبا في قضاء النبطية - جنوب لبنان.

وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح جرى نقله إلى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالته متوسطة.

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ووفقاً للمصادر، فإن الغارة تمت بواسطة صاروخين موجهين.