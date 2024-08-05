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لبنان

بالصور.. شهيد إثر استهداف دراجة ناريّة في الجنوب!

Lebanon 24
05-08-2024 | 10:45
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استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيليّة دراجة ناريّة بين بلدتيّ جبشيت وعبا في قضاء النبطية - جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخر بجروح جرى نقله إلى مستشفى الشهيد راغب حرب وحالته متوسطة.
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ووفقاً للمصادر، فإن الغارة تمت بواسطة صاروخين موجهين.
 
 
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