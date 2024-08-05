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لبنان

مساء اليوم.. ماذا فعل "حزب الله"؟

Lebanon 24
05-08-2024 | 12:05
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع إسرائيلية.
 
وذكر الحزب أنه تمَّ استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر، كما قصف أيضاً ثكنة زبدين في مزارع شبعا المُحتلة بقذائف المدفعية. 
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