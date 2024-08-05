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لبنان

بالمدفعية.. الجيش الإسرائيليّ يستهدف كفرشوبا

Lebanon 24
05-08-2024 | 12:31
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استهدفت مدفعية العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أطراف بلدتي كفرشوبا وكفرحمام - جنوب لبنان.
 
إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع إسرائيلية.
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وذكر الحزب أنه تمَّ استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر، كما قصف أيضاً ثكنة زبدين في مزارع شبعا المُحتلة بقذائف المدفعية. 

 
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