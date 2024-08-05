بالمدفعية.. الجيش الإسرائيليّ يستهدف كفرشوبا

استهدفت مدفعية العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، أطراف بلدتي كفرشوبا وكفرحمام - جنوب لبنان.

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إلى ذلك، أعلن "حزب الله"، تنفيذ عمليتين جديدتين ضد مواقع إسرائيلية.وذكر الحزب أنه تمَّ استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر، كما قصف أيضاً ثكنة زبدين في مزارع شبعا المُحتلة بقذائف المدفعية.