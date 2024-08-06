آخر المستجدات جنوبًا: قصف مدفعي اسرائيلي يطال بلدات عدة

تعرضت بلدة عيتا الشعب في القطاع الاوسط لقصف مدفعي متقطع، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



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كما اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط. وأطلق العدو ليلا قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور.كما اطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.

وأصيب فتى بجروح صباحا جراء قصف مدفعي معادي استهدف اطراف بلدة الوزاني.



كما استهدف القصف المدفعي وقنابل ضوئية منطقة "العَمرة".



إلى ذلك، ألقت دورن معادية قنبلة بالقرب من احد رعاة الماشية في بلدة الوزاني لترهيبه.



